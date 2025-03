Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Austritt von Salpetersäure aus LKW - jetzt mit Bild

Worms (ots)

Ein Gefahrgutunfall gestern Abend in Worms hat einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Ein mit Salpetersäure beladener LKW verlor bei seiner Fahrt von Worms bis zum Rastplatz Dannstadt auf der A61 in Richtung Süden die nicht ungefährliche Chemikalie. Laut ersten Erkenntnissen bemerkte der Fahrer in Höhe des Rasthofes den Verlust der Flüssigkeit und fuhr zu seinem Ausgangspunkt, einem Firmengelände in Worms-Rheindürkheim zurück. Dort angekommen wurde durch die verständigte Berufsfeuerwehr Worms der Bereich um den LKW gesichert sowie erste Maßnahmen gegen den weiteren Austritt der Chemikalie getroffen. Die befahrene Strecke von nahezu 70 Kilometern wurde durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Worms und Autobahnpolizei Ruchheim abgefahren, um betroffene Fahrbahn- und Gehwegbereiche zu lokalisieren. Die Verunreinigungen durch die ausgetretene Säure wurden anschließend durch eine Spezialfirma entfernt. Durch den Austritt der Salpetersäure reagierte diese unmittelbar mit der Umgebungsluft, sodass keine konkrete Gefahr für Dritte bestand. Die genauen Umstände des Gefahrguttransportes und wie es zum Austritt der Chemikalie kommen konnte sind Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Worms.

