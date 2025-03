Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms- 92-jährige Wormserin bei Trickdiebstahl um 2000 Euro gebracht- Tatverdächtiger gefasst

Worms (ots)

Ein dreister Dieb hat am Donnerstag, den 06.03.2025 eine Seniorin um fast 2000 Euro gebracht. Der Mann sprach die 92-Jährige Frau aus Worms bereits auf der Straße aus einem Auto heraus an, wo sie mit ihrem Rollator unterwegs war. Er erschlich sich das Vertrauen der Frau, indem er vorgab ein entfernter Verwandter zu sein. So und unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu benötigen, brachte er die Frau dazu, ihn in ihre Wohnung zu lassen, wo er in einem unbeobachteten Moment zwei Geldtaschen mit ca. 2000 Euro Bargeld, einem Sparbuch, sowie Kontoauszügen entwendete. Da die Wormserin recht schnell nach Verlassen der Wohnung den Diebstahl bemerkte und den Notruf tätigte, konnte im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Kriminalinspektion Worms ein Fahrzeug, das der Beschreibung des Täterfahrzeuges der 92- Jährigen entsprach, in einem Innenhof in der Wormser Innenstadt festgestellt werden. Auch auf den Fahrer, einen 36-Jährigen Wormser, traf die Beschreibung des Tatverdächtigen zu. Die beiden Geldtaschen, das Sparbuch sowie ein Großteil des Bargeldes konnten ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Details und Hintergründe der Tat sind Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Worms.

Die Polizei Worms warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen und weist daraufhin, keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Scheuen Sie sich nicht davor, vermeintlich unhöflich zu sein, wenn Sie um ein Glas Wasser oder die Nutzung der Toilette gebeten werden.

