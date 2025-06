Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtrigen: 42-Jähriger auf bislang unbekannte Weise verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Gärtringen ermittelt derzeit wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Täter, der am Samstag (07.06.2025) einen 42-Jährigen nicht unerheblich im Gesicht verletzt haben soll. Der im Gesicht blutende 42-Jährige war einem Passanten im Bereich der Bismarckstaße in Gärtingen aufgefallen, worauf dieser die Polizei alarmierte. Der verletzte Mann musste, nachdem er gegen 18.20 Uhr von Polizei und Rettungsdienst angetroffen worden war, in ein Krankenhaus gebracht werden. Bislang ist nur bekannt, dass er von einem ihm Unbekannten geschlagen worden sein soll. Weder der genaue Tatort noch eine Tatzeit konnten bislang ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bw.de mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell