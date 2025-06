Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg-Eltingen: Seniorin bei Unfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (06.06.2025) vergangener Woche ereignete sich in der Friedenstraße in Eltingen ein Unfall, bei dem eine 81 Jahre alte Fußgängerin tödliche Verletzungen erlitt. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll sie im Bereich der Kreuzung mit der Hohheckstraße aus bislang unbekannter Ursache gestürzt und auf den Gehweg bzw. auch auf die Straße gefallen sein. Eine 43 Jahre alte Mercedes-Fahrerin soll kurz darauf von der Hohheckstraße kommend nach rechts in die Friedenstraße abgebogen und die noch am Boden liegende Frau überrollt haben. Die schwer verletzte 81-jährige Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter bestellt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht außerdem auch Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell