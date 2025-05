Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerpunktkontrollen zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Herford (ots)

(jd) Die Kreispolizeibehörde Herford hat am Dienstag Schwerpunktkontrollen durchgeführt: Eine Kontrollstelle war in Herford an der Umgehungsstraße im Bereich der Füllenbruchstraße eingerichtet sowie eine weitere Kontrollstelle in Löhne an der Lübbecker Straße auf Höhe der Straße Am Drosselhain. Beide Kontrollstellen sind durch Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei sowie des Zolls (Hauptzollamt Bielefeld) besetzt worden. Rund 90 Fahrzeuge aller Klassen wurden im Kontrollzeitraum angehalten - hier wurden insgesamt 50 Verstöße festgestellt. Dabei handelt es sich unter anderem um Verstöße gegen die Gurtpflicht und die Ladungssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde ein LKW angehalten, der um mehr als 30 Prozent überladen war. Zudem wurden Verstöße gegen des Arbeitszeitgesetzt, ebenso wie Handyverstöße aufgenommen. Ein Autofahrer, der während der Fahrt telefonierte, zeigte Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum, was ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit muss im Kreisgebiet immer wieder mit solchen Kontrollen gerechnet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell