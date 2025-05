Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Welver (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen kam es am Abend des 08.05.2025 um 21:50 Uhr am Ortseingang bzw. -ausgang in Welver-Scheidingen. Eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Welver befuhr mit ihrem Pkw die Wambeler Straße aus Richtung Hamm-Wambeln kommend in Fahrtrichtung Scheidingen, während ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Hamm mit seinem Pkw in der entgegensetzten Richtung unterwegs war. Im Bereich einer Linkskurve kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, die zum Auslösen der Frontairbags in beiden Fahrzeugen führte. Beide Verkehrsteilnehmer wurden vom eingesetzten Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht, wobei aktuell nur von leichten Verletzungen ausgegangen wird. Die Polizei hat am Kollisionsort Spuren auf der Fahrbahn vermessen, um eine Klärung herbeizuführen, welcher Verkehrsteilnehmer seine Fahrspur nach links verlassen hatte und somit in den Gegenverkehr geraten war. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr gebunden und entsorgt. (MJ)

