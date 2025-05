Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter belästigt zwei Kinder auf dem Schulhof

Soest (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat sich gestern auf dem Schulhof der Johannesschule aufgehalten und zwei Kinder belästigt, eins davon dabei sogar verletzt.

Eine 10-jährige Schülerin wollte die Mädchentoilette besuchen. Als sie an einer Tür, welche vom Pausenhof in den Innenbereich führt, herging, hat der unbekannte ihr Beinchen gestellt. Dadurch ist sie hingefallen, hat sich aber nicht verletzt. Als sie am Boden lag, hat er sie noch mit dem Fuß "angestupst" und neben ihr auf den Boden gespuckt.

Einen 11-jährigen Schüler hat der Unbekannte dann an der gleichen Örtlichkeit am Arm gepackt. Der Schüler hat gut reagiert indem er ihm gesagt hat er solle ihn loslassen und hat sich dann selbständig losgerissen. Dabei erlitt er leichte Schürfwunden am Arm.

Nach dem Vorfall haben beide den Schulleiter verständigt.

Der wiederum rief die Polizei. Leider konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Beschreiben konnten die beiden Geschädigten den Mann wie folgt:

- männlich - ca. 185-190 cm groß - ca. 40 Jahre alt - kurze Haare - hellblaues Oberteil - rotes T-Shirt - schwarze Schuhe - schwarze Hose - er soll auffällig nach Alkohol gerochen haben.

Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Ist Ihnen am gestrigen Tag dieser Mann aufgefallen? Haben Sie sonst etwas Verdächtiges beobachtet?

In diesem Fall informieren Sie die Polizei unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Sollte Ihnen der Mann begegnen, so rufen Sie umgehend die 110!

Die Polizei ist sich der Schutzbedürftigkeit von Kindern bewusst und wird den Bereich nun verstärkt bestreifen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell