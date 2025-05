Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Blitzeinbruch in Supermarkt

Rüthen (ots)

In der letzten Nacht wurde gegen 01:37 Uhr in einem Supermarkt in der Lippstädter Straße in Rüthen eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich über eine neben dem Haupteingang befindliche Glastür Zugang zum Markt.

Dort entwendeten sie die im Kassenbereich befindlichen Zigaretten in einer nicht unerheblichen Menge. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Aufmerksam geworden auf den Einbruch ist eine Sicherheitsfirma, bei der der Alarm aufgelaufen ist.

Mit starken Polizeikräften wurde das Gebäude umstellt und durchsucht. Die Täter hatten da allerdings schon das Weite gesucht.

Nun sucht die Polizei Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Warstein unter 02902 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell