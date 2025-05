POL-SO: Vermisste 16-jährige

Rüthen (ots) - In der letzten Nacht wurde gegen 01:37 Uhr in einem Supermarkt in der Lippstädter Straße in Rüthen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über eine neben dem Haupteingang befindliche Glastür Zugang zum Markt. Dort entwendeten sie die im Kassenbereich befindlichen Zigaretten in einer nicht unerheblichen Menge. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Aufmerksam ...

mehr