POL-LB: Marbach am Neckar - Rielingshausen: Diebstahl von Betonpumpe - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmorgen (07.06.2025) gegen 07:45 Uhr meldeten Anwohner einen Brand im Bereich eines Jugendhauses in der Dieselstraße in Hemmingen. Nachdem Polizei und Feuerwehr eingetroffen waren, konnte festgestellt werden, dass eine Mülltonne unweit des Jugendhauses aus bislang noch ungeklärte Ursache in Brand geriet und hierbei erheblich beschädigt wurde. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Vordach ...

mehr