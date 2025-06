Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 73-Jähriger Senior aus Ingeln-Oesselse vermisst - Wer hat Norbert Wilhelm K. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Dienstag, 10.06.2025, sucht das Polizeikommissariat Laatzen nach einem 73-Jährigen. Der Senior verließ seine Wohnanschrift für einen Spaziergang, von dem er nicht zurückkehrte. Da der Senior aufgrund seiner Demenz, insbesondere bei Dunkelheit, orientierungslos ist und Hilfe benötigt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der 73-Jährige Norbert Wilhelm K. am 10.06.2025 gegen 18:00 Uhr seine Wohnanschrift im Heinrich-Heine-Weg in Ingeln-Oesselse, um einen Spaziergang zu machen. Nachdem der Senior auch bis in die späten Abendstunden von diesem nicht zurückkehrte, meldete ihn seine Ehefrau als vermisst. Eine Absuche an bisherigen Anlaufadressen, wie z.B. seine alte Arbeitsstätte in Hannover-Calenberger Neustadt, blieb erfolglos. Andere Suchmaßnahmen verliefen ebenfalls erfolglos. Da Norbert Wilhelm K. aufgrund einer fortschreitenden Demenz und einer daraus resultierenden Orientierungslosigkeit auf Hilfe angewiesen ist, sind mehrere Einsatzkräfte auf der Suche nach ihm. Da er bislang nicht angetroffen wurde, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe.

Norbert Wilhelm K. ist ca. 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat einen hellgrauen Haarkranz. Er ist vermutlich mit einer schwarzen Fleecejacke, einem blau-karierten Hemd, einer Jeanshose und braun-blauen Schuhen bekleidet. Weiterhin trägt er eine schwarze Brille und ein helles Cappy.

Zeugen, die Hinweise zum Vermissten und/oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Laatzen unter der Telefonnummer 0511 109-4317 zu melden. /pk, ms

