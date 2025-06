Polizeidirektion Hannover

POL-H: Große Konzerte in Hannover - Wichtige Hinweise der Polizei zu Anreise, Verkehrslage und Sicherheit

Hannover (ots)

Zum Sommerbeginn steht Hannover ganz im Zeichen großer Musik: In der Heinz-von-Heiden-Arena treten gleich vier international renommierte Künstler auf. Den Auftakt macht Linkin Park am Montag, 16. Juni, mit ihrer "From Zero World Tour 2025". Am Samstag, 28. Juni, stehen 50 Cent und Mary J. Blige auf der Bühne, am Montag, 30. Juni, kommt Robbie Williams im Rahmen seiner aktuellen Tour. Den Abschluss bildet am Samstag, 5. Juli, "Scorpions & Friends - 60th Anniversary Coming Home". Damit alle Besucher sicher, entspannt und gut gelaunt ankommen und auch wieder nach Hause gelangen, gibt die Polizei Hannover wichtige Tipps zur Anreise, Verkehrssituation und Sicherheit.

An den Veranstaltungstagen werden jeweils bis zu 43.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Besonders herausfordernd wird die Parksituation rund um die Heinz-von-Heiden-Arena: Aufgrund der Aufbauarbeiten für das zeitgleich stattfindende Schützenfest steht im Umfeld der Arena - einschließlich des Schützenplatzes - kein Parkraum zur Verfügung. Die Polizei rät daher dringend davon ab, mit dem eigenen Pkw anzureisen. Konzertbesucherinnen und -besucher aus Hannover und dem Umland werden gebeten, ausschließlich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder auf die ausgewiesenen Park-and-Ride-Parkplätze auszuweichen. Die Eintrittskarten beinhalten wie in den vergangenen Jahren die kostenfreie Nutzung des ÖPNV zur An- und Abreise im gesamten GVH-Tarifgebiet.

Zusätzlich empfiehlt der Veranstalter die Nutzung der Navigations-App NUNAV, die eine intelligente und bedarfsorientierte Verkehrsführung unterstützt. Im Umfeld der Arena sorgen Hinweisschilder, LED-Anzeigen sowie Verkehrsdurchsagen der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen für zusätzliche Orientierung.

An den Veranstaltungstagen kommt es außerdem zu umfangreichen Straßensperrungen rund um das Stadion. Für den Fahrzeugverkehr - ausgenommen Zufahrtsberechtigte - werden folgende Straßen gesperrt: das Arthur-Menge-Ufer ab Kurt-Schwitters-Platz, die Robert-Enke-Straße, die Bruchmeisterallee ab der Straße "Am Schützenplatz", die Beuermannstraße ab Lavesallee, der Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg, die Stadionbrücke ab Ritter-Brüning-Straße sowie die Stammestraße ab Lodemannweg. Parkmöglichkeiten für Reisebusse bestehen nach Bedarf im Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg.

Neben einer reibungslosen An- und Abreise liegt der Polizei Hannover auch die Sicherheit aller Konzertgäste sehr am Herzen.

Verhaltenstipps

Die Polizei gibt folgende Hinweise, damit sich alle Konzertbesucherinnen und -besucher sicher fühlen:

- Achten Sie stets auf die Ihre Umgebung und auf Ihre Begleitpersonen. - Bleiben Sie nach Möglichkeit in Gruppen und helfen Sie einander. - Schützen Sie sich vor unangemessenem Verhalten und Belästigungen, indem Sie klar und deutlich kommunizieren, wenn Grenzen überschritten werden. - Scheuen Sie sich nicht, andere Personen, Freundinnen und Freunde oder das Veranstaltungspersonal um Unterstützung zu bitten. - In akuten Notfällen ist die Polizei jederzeit über den Notruf 110 erreichbar. - Wenn Sie sich unwohl fühlen, suchen Sie sichere Orte wie belebte Bereiche, Gastronomiebetriebe oder Verkaufsstände auf. - Werden Sie Opfer einer Straftat, zögern Sie nicht, eine Strafanzeige zu erstatten - auch online über die niedersächsische Onlinewache unter: https://portal.onlinewache.polizei.de/de/. Hinweise und Beobachtungen können dort oder telefonisch ebenfalls jederzeit übermittelt werden.

Weitere Tipps gibt es auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/noetigung/

Taschendiebstähle

Leider kommt es bei Großveranstaltungen auch immer wieder zu Taschendiebstählen. Um sich zu schützen, sollten die Konzertbesucherinnen und -besucher Wertsachen möglichst nah am Körper in verschlossenen Innentaschen tragen. Verzichten Sie auf unnötige Wertgegenstände oder große Bargeldbeträge. Hand- und Umhängetaschen sollten stets verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder angekettete Geldbörsen bieten zusätzlichen Schutz. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell