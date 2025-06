Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Unfall in Steinwedel - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen, 08.06.2025, im Lehrter Ortsteil Steinwedel tödlich verunglückt. Zeugen, die den Mann leblos auffanden, verständigten den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 27-Jährige in den frühen Morgenstunden den Paradiesweg in Steinwedel auf einem E-Scooter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann zu Fall und stürzte auf den Boden. Zeugen entdeckten ihn gegen 05:40 Uhr und setzten einen Notruf ab. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes leitete dieser Wiederbelebungsmaßnahmen ein und transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später jedoch seinen Verletzungen.

Aktuell geht die Polizei von einem Unfall mit Alleinbeteiligung des Mannes aus. Jedoch gibt es keine Zeugen des Zwischenfalls. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann oder den Mann kurz zuvor beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

