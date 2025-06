Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mutmaßlicher Gewalttäter verursacht Brand an Tankstelle in Hannover-Anderten und verschanzt sich in Verkaufsraum - Spezialkräfte können Tatverdächtigen festnehmen

Hannover (ots)

Ein mutmaßlicher Gewalttäter hat am Samstag, 07.06.2025, im hannoverschen Stadtteil Anderten einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mann steht im Verdacht, mit einem Fahrzeug in eine Tankstelle an der Bundesstraße 65 gefahren zu sein und sich anschließend im Eingangsbereich des Verkaufsraums verschanzt zu haben. Spezialkräfte der Polizei überwältigten ihn. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen flüchtigen Gewalttäter, nach dem die Polizei zwei Tage intensiv fahndete.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes der Polizei Hannover fuhr ein Mann am Samstagabend gegen 21:35 Uhr mit einem bereits brennenden Pkw an eine Tankstelle an der Bundesstraße 65 in Fahrtrichtung Hannover. Er stoppte das Auto neben einer Zapfsäule, stieg aus und ging in den Verkaufsraum. Ein Mitarbeitender war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Bewaffnet mit einer Axt baute sich der Tatverdächtige im Eingangsbereich der Tankstelle auf. Bei einem der ersten Streifenwagen, die vor Ort kamen, schlug er zudem eine Scheibe ein. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei zog eine Vielzahl von Einsatzkräften zusammen und umstellte die Tankstelle, um den Mann an der Flucht zu hindern. Auch ein Hubschrauber und Spezialkräfte kamen zum Einsatz. Diese konnten die Bedrohungslage durch den Einsatz eines Tasers beenden. Der Mann wurde festgenommen und kam in den Gewahrsam.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 34-Jährigen, der bereits am Donnerstag, 05.06.2025, wegen Häuslicher Gewalt von seiner ehemaligen Lebensgefährtin angezeigt worden war und sich nach einem Übergriff auf seine Ex-Partnerin und einer weiteren Familienangehörigen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover mit dem Mercedes auf der Flucht befand. Hierzu nutzte er das Auto der Marke Mercedes seiner früheren Lebensgefährtin, mit dem er auch an der Tankstelle erschien. Trotz umfassender polizeilicher Maßnahmen blieb er unentdeckt - bis er am Samstagabend an der Tankstelle an der B65 auftauchte und ein wegen der Gewalttaten erlassener Haftbefehl vollstreckt werden konnte. /ram

