POL-H: Christopher Street Day-Wochenende in Hannover - Polizei begleitet Versammlungen und weist auf Verkehrseinschränkungen hin

Am Freitag, 06.06.2025, und Samstag, 07.06.2025, finden in der hannoverschen Innenstadt zwei Versammlungen im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) statt. Neben dem Dyke* March am Freitag ist am Samstag ein großer Aufzug durch Teile des Cityrings geplant. Die Polizei begleitet beide Veranstaltungen und weist auf mögliche Sperrungen und Beeinträchtigungen im Innenstadtverkehr hin.

Der "Dyke* March" ist für den frühen Freitagabend angemeldet. Die Teilnehmenden treffen sich am Steintor und ziehen anschließend durch die Innenstadt, bevor die Versammlung nach etwa vier Stunden wieder dort endet. Die erwartete Teilnehmendenzahl liegt im unteren zweistelligen Bereich.

Am Samstag findet die zentrale Versammlung zum Christopher Street Day 2025 statt. Start- und Endpunkt ist ebenfalls die Innenstadt, dazwischen verläuft die Route über mehrere Abschnitte des Cityrings. Der Aufzug startet am frühen Nachmittag und soll nach etwa drei Stunden enden. Der anzeigende Verein "Andersraum e.V." rechnet mit mehreren tausend Teilnehmenden.

Die Polizei wird beide Versammlungen mit ausreichend Einsatzkräften begleiten, um die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten und gleichzeitig für alle sichtbar, erreichbar und ansprechbar zu sein. Während der Aufzüge ist mit temporären Sperrungen entlang der jeweiligen Routen zu rechnen. Dies kann auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr und die Verkehrssituation speziell im innerstädtischen Bereich haben.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Innenstadtbereich während der Versammlungen möglichst zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Die Polizei bittet um Verständnis für die temporären Einschränkungen und empfiehlt, mehr Zeit für Wege in und durch die Innenstadt einzuplanen. /ms, fas

