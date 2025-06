Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Motorrad in Langenhagen gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, 31.05.2025, in Langenhagen ein auffällig lackiertes Motorrad gestohlen. Die Maschine der Marke BMW wurde in den Abendstunden kurzzeitig auf einem Privatgrundstück abgestellt und war verschwunden, als der Eigentümer zu dem Fahrzeug zurückkehrte. Wer hat etwas beobachtet und kann der Polizei Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover besuchte der Eigentümer mit dem Motorrad einen Bekannten im Langenhagener Ortsteil Engelbostel. Bei der Ankunft gegen 21:15 Uhr stellte er das Fahrzeug der Marke BMW M 1000 RR auf dem Grundstück seines Bekannten an der Straße "Alt-Engelbostel" ab und ging anschließend ins Haus. Als er gegen 22:40 Uhr wegfahren wollte, war das Motorrad nicht mehr vor Ort. Da eine Absuche in den angrenzenden Straßen ohne Erfolg blieb, verständigte der 36-Jährige die Polizei. Die bezifferte den entstandenen Schaden mit rund 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum aktuellen Standort der auffällig rot, blau und weiß markierten BMW geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell