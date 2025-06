POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrerin fährt Seniorin um und flüchtet anschließend - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Neustadt am Rübenberge ist am Sonntagmittag, 01.06.2025, vermutlich die 59-jährige Bewohnerin des Hauses ums Leben gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach gegen 10:30 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss des ...

mehr