Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Frau bei Brand in Einfamilienhaus ums Leben gekommen

Hannover (ots)

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Neustadt am Rübenberge ist am Sonntagmittag, 01.06.2025, vermutlich die 59-jährige Bewohnerin des Hauses ums Leben gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach gegen 10:30 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss des Einfamilienhauses in der Dyckerhoffstraße aus. Ein aufmerksamer Nachbar meldete dies umgehend den Einsatzkräften, die schnell vor Ort eintrafen und mit dem Löschen begannen. Während der Löscharbeiten konnten die Rettungskräfte eine Person nur noch tot bergen. Bei der Verstorbenen handelt es sich vermutlich um die 59-jährigen Bewohnerin des Hauses. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarhäuser blieben unverletzt. Das brandbetroffene Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf bis zu 300.000 Euro.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Dies sollen nun Brandermittler der Polizei Hannover klären. Die Ermittlungen dazu dauern an. /fas, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell