Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vorläufige Bilanz der Polizei Hannover zum Versammlungsgeschehen im Stadtgebiet von Hannover

Hannover (ots)

Mehrere hundert Teilnehmende demonstrierten am Samstag, dem 31.05.2025, im Stadtgebiet von Hannover auf vier angezeigten Versammlungen und diversen Spontanversammlungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die versammlungsrechtlichen Aktionen zu begleiten.

Gleich vier ordnungsgemäß angezeigte Versammlungen haben am Samstagnachmittag in der Landeshauptstadt Hannover die Polizei beschäftigt.

Auf dem Ernst-August-Platz startete um 12:00 Uhr eine Kundgebung der Initiative "Es Reicht Hannover" mit 10 Teilnehmenden unter dem gleichnamigen Motto. Diese verlief störungsfrei und wurde gegen 19:00 Uhr beendet.

Gegen 13:00 Uhr begann im Bereich des Platzes der Göttinger Sieben ein Aufzug unter dem Motto "Schluss mit der Spaltung der Gesellschaft" in Richtung Innenstadt. Auf einer festgelegten Route liefen in der Spitze 170 Teilnehmende über den Steintorplatz zum Georgsplatz und folgten damit dem Aufruf einer Privatperson. Bereits zu Beginn versammelten sich rund 100 Gegendemonstrierende am Platz der Göttinger Sieben. Diese wurden als eigenständige Versammlung deklariert und örtlich beschränkt. Die Beschränkung musste durch die Polizei unter Einsatz einfacher körperlicher Gewalt durchgesetzt werden. Die Teilnehmenden dieser Versammlung schlossen sich mehrheitlich der Demonstration am Hannah-Arendt-Platz an. Am Steintor fand eine Zwischenkundgebung statt. Die Versammlung wurde durchgängig von Gegendemonstrierenden begleitet. Es kam zu mehreren Spontanversammlungen entlang der Aufzugsstrecke. Mehrfach musste die Polizei Protestierende zurückdrängen, damit der Demonstrationszug seine geplante Route fortsetzen konnte.

Insgesamt kam es zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt außerdem gegen mindestens 57 Personen wegen Landfriedensbruchs. Gegen 17:00 Uhr wurde die Versammlung eigenständig beendet.

Während der laufenden Versammlung wurde festgestellt, dass einige abseits der Versammlung geparkte Fahrzeuge von Versammlungsteilnehmenden durch unbekannte Täter beschädigt wurden. Ob ein Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen besteht, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Ebenfalls um 13:00 Uhr begann auf dem Hannah-Arendt-Platz eine Gegendemonstration des Bündnisses "Omas gegen Rechts" unter dem Motto "Gegen Verschwörungsideologien und rechte Hetze - Für eine solidarische Gesellschaft". In der Spitze nahmen rund 250 Personen teil, um lautstark ihre Meinung zu äußern. Aufgrund der örtlichen Nähe skandierten die Teilnehmenden auch lautstark gegen die Versammlung am Platz der Göttinger Sieben. Gegen 15:00 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Um 13:30 Uhr begann an der Ecke Limburgstraße/Heiligerstraße eine Kundgebung zum Thema "Solidarität gegen den Rechtsruck!", an der in der Spitze 50 Personen teilnahmen. Diese Versammlung verlief störungsfrei und wurde durch die Versammlungsleitung gegen 15:20 Uhr beendet.

Insgesamt wurden im Zusammenhang mit den Versammlungen ein Versammlungsteilnehmender und ein Polizeibeamter verletzt. Die Polizei hat nach jetzigem Stand 30 Strafverfahren in Verbindung mit den Versammlungen eingeleitet. Eine größere Auseinandersetzung der verschiedenen Versammlungsteilnehmenden konnte die Polizei durch ihre starke Präsenz und frühzeitiges Eingreifen dennoch erfolgreich verhindern. /fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell