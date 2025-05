POL-H: Fußball-Relegationsspiel in Havelse: Polizei zeigt Präsenz und installiert temporäre Videoüberwachung - Auch Drohne im Einsatz

Hannover (ots) - Drei Fahrzeuge sind am Montagnachmittag, 26.05.2025, auf dem Südschnellweg / der Bundesstraße (B) 6 in Hannover in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwei der Fahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum genauen Unfallhergang. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 60-jähriger Mann aus Hannover gegen 16:55 Uhr mit einem Toyota Prius auf dem ...

