Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (27) bei Unfall schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Süd am Samstagnachmittag, 30. November, zog sich ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer durch einen Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zu.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Sodinger Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Am Westbach" beabsichtigte ein Auto vor ihm in diese abzubiegen und bremste ab. Daraufhin scherte der 32-Jährige mit seinem Auto etwas aus, um dem abbiegenden Auto auszuweichen und die Fahrt fortzusetzen. Zeitgleich fuhr ein 27-jährger E-Scooter-Fahrer aus Gelsenkirchen unvermittelt von der Straße "Am Westbach" kommend über die Bochumer Straße, missachtete dabei nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit dem Auto des 32-Jährigen.

Durch den Sturz zog sich der E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

