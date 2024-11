POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Ein elfjähriger Junge aus Herne ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 28. November, in Bochum-Gerthe leicht verletzt worden. Gegen 18.05 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Herne auf dem Castroper Hellweg in Richtung Castrop-Rauxel. Nach bisherigem Stand beabsichtigte ein elfjähriger Herner zeitgleich in Höhe der Hausnummer 537 die Straße zu überqueren. Als er zwischen zwei geparkten ...

