POL-H: Kind bei Verkehrsunfall in Herrenhausen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - Am Montagabend, 26.05.2025, hat sich in Isernhagen NB ein schwerer Raub auf ein Geschäft ereignet. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Der Überfall spielte sich zwischen 20:30 Uhr und 20:35 Uhr in der Straße "Am ...

