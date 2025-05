Polizeidirektion Hannover

POL-H: Isernhagen NB: Unbekannter raubt einen Supermarkt aus - Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots)

Am Montagabend, 26.05.2025, hat sich in Isernhagen NB ein schwerer Raub auf ein Geschäft ereignet. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Der Überfall spielte sich zwischen 20:30 Uhr und 20:35 Uhr in der Straße "Am Ortfelde" ab. Der Täter traf im Markt auf eine 39-jährige Mitarbeiterin. Er bedrohte sie mit einem Messer und zwang sie, Geld herauszugeben. Mit der Beute flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die Supermarkt-Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Der Unbekannte hatte eine tiefe Stimme und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine hellgraue Winterjacke mit Kapuze, einen grauen Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose sowie schwarze Sneaker. Außerdem trug er eine schwarze Gesichtsmaske, Handschuhe und führte einen Rucksack mit sich. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet.

Bereits am 18.02.2025 war derselbe Supermarkt Ziel eines Raubüberfalls (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5974336). Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / nash, ram

