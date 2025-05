POL-H: Lehrte: 76-Jähriger und sein 13-jähriger Enkel bei Kollision mit einem Baum schwer verletzt - Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Hannover (ots) - Am Samstag, 24.05.2025, hat ein Täter einen 44-Jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Garbsen durch einen Stich in den Hals schwer verletzt. Nachdem der Täter zunächst vom Tatort flüchtete, stellte er sich wenig später der Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Nach ...

mehr