Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter gaukeln Kaufinteresse an Schmuck vor und rauben Ring in Wohnung - Älteres Ehepaar leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Raub in einer Wohnung in Hannover ist am Mittwoch, 21.05.2025, ein älteres Ehepaar leicht verletzt worden. Drei unbekannte Täter hatten vorgegeben, sich für den Kauf eines Goldrings zu interessieren, den das Paar zuvor im Internet angeboten hatte. Beim Treffen bedrohten zwei der Täter den Mann und seine Frau, die durch einen Sturz und ein Elektroschockgerät leicht verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover hatten ein 73 Jahre alter Mann und seine 65 Jahre alte Frau in einem Internetportal einen Goldring zum Kauf angeboten. Am Mittwochabend gegen 18:35 Uhr empfing das Paar in seiner Wohnung am Mühlenkamp im hannoverschen Stadtteil Bothfeld zwei Männer, die sich als Söhne des vermeintlichen Kaufinteressenten ausgaben.

Als das Paar das begehrte Schmuckstück an einen der Männer zur Überprüfung übergab, bedrohten die beiden das Paar plötzlich mit einem Elektroschockgerät. Während die Täter zur Tür gingen, versuchte der Senior einen der Männer festzuhalten. Der 73-Jährige kam jedoch zu Fall und erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Als seine Frau ebenfalls einen der Männer festhielt, setzte dieser ein Elektroschockgerät ein, wodurch auch die Frau leichte Verletzungen erlitt. Danach verließen die Räuber mit ihrer Beute die Wohnung. Auf der Flucht schossen die Männer offensichtlich mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe in unbekannte Richtung und entkamen mit einem dritten Kompagnon, der während der Tat draußen Schmiere gestanden hatte, unerkannt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubs eingeleitet und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und/oder den Tätern geben.

Der erste Täter, der die Schreckschusswaffe bei sich trug, wird als männlich und etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er ist circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige, athletische Statur. Er hatte dunkle, glatte Haare und trug ein dunkles Basecap sowie eine dunkle Jacke, bei der es sich vermutlich um ein Joggingoberteil handelte. Auch seine Hose war dunkel. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Sein Komplize, der ein Elektroschockgerät mit sich führte, war ebenfalls männlich und wird auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt. Seine Körpergröße lag bei etwa 1,80 bis 1,85 Metern. Er hatte eine schmächtige bis dünne Figur und kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem hellen Strickpullover und einer dunklen Hose. Auch er sprach akzentfrei Deutsch.

Zu dem dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er ebenfalls auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt wird. Er hatte dunkle Haare und war dunkel und sportlich bekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, die folgende Nummer des Kriminaldauerdienstes der Polizei Hannover zu wählen: 0511 109-5555. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell