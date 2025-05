Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 81-jähriger Fahrgast erliegt seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Fast einen Monat nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen einem vollbesetzten Reisebus und einem Sattelzug auf der Autobahn 2 in Höhe des Autobahnkreuzes Hannover-Buchholz ist am Mittwoch, 21.05.2025, ein 81 Jahre alter Passagier des Reisebusses seinen Verletzungen erlegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Senior zunächst ambulant in einer Klinik in Hannover behandelt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in den darauffolgenden Wochen jedoch stark. Mit akuten Beschwerden kam er in ein Berliner Krankenhaus, wo er am 21.05.2025 gegen 21:40 Uhr an den Unfallverletzungen verstarb.

Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen eingeleitet. Diese dauern an. /nash, pk

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6019115

