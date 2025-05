Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kleinkind bei Verkehrsunfall in Gailhof tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Mittwochmittag, 21.05.2025, ist ein eineinhalbjähriges Mädchen in der Celler Straße im Wedemärker Ortsteil Gailhof von einem Lkw überfahren worden. Das Kind verstarb noch am Unfallort. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Lkw die Celler Straße in Gailhof aus Richtung Mellendorf kommend in Richtung Autobahn. Zeitgleich lief ein eineinhalbjähriges Mädchen auf seinem Laufrad von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn und wurde vom Lkw überrollt. Das Kind erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Celler Straße in Gailhof musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis 18:30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell