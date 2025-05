Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tatverdächtiger nach zwei schwerwiegenden Taten festgenommen

Hannover (ots)

Am Montag, 19.05.2025, hat ein unbekannter Täter einen Mann in Hannover durch mehrere Tritte gegen den Kopf und mittels einer Fahrradkette schwer verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten ein 46-jähriger und ein unbekannter Mann gegen 00:40 Uhr im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Kröpcke" bzw. der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade in Hannover-Mitte in Streit. Hierbei überwältigte der Unbekannte den 46-Jährigen, nahm diesen in den Schwitzkasten und würgte ihn. Weiterhin schlug der Angreifer mehrfach auf seinen Kontrahenten ein, sodass dieser zu Boden fiel. Infolgedessen trat der unbekannte Täter mehrfach gegen den Kopf des Mannes, wodurch dieser diverse schwere Verletzungen erlitt. Durch ein beherztes Eingreifen einer Person konnte der Täter von weiteren Angriffen abgehalten werden. Dieser flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den schwer verletzten 46-Jährigen in ein Krankenhaus.

Infolge polizeilicher Ermittlungen konnten mehrere Hinweise zur Identität des Täters erlangt werden.

Bei einem Raub am Mittwoch, 21.05.2025, stieß ein Mann einen anderen gegen 10:30 Uhr in der innerstädtischen Reitwallstraße zu Boden und erbeutete dessen Handy. Nachdem der Täter mit seiner Beute davonlief, konnte dieser durch hinzugerufene Polizeibeamte festgenommen werden. Der 61-Jährige blieb bei dem Angriff unverletzt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene ebenfalls der Tat von Montag verdächtig ist. Es handelt sich dabei um einen 33-Jährigen Hannoveraner. Der Tatverdächtige wurde nach der erfolgten Festnahme ins Polizeigewahrsam in Hannover gebracht und wird dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Totschlags und eines schweren Raubes. Aus ermittlungstaktischen Gründen tritt die Polizei Hannover erst im Zuge dieser Meldung mit dem Sachverhalt von Montagmorgen an die Öffentlichkeit. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell