POL-H: Zeugenaufruf: Täter bedroht Kiosk-Mitarbeiter in Hannover-Oststadt und -Zoo mit Schusswaffe und erbeutet Bargeld

Hannover (ots)

Am Samstag, 10.05.2025, und am Sonntag, 11.05.2025, hat ein unbekannter Täter Kiosk-Mitarbeiter in Hannover bedroht und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Vorfälle.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat ein unbekannter Täter am 10.05.2025 gegen 23:15 Uhr einen Kiosk in der Eichstraße in Hannover-Oststadt. Dort traf dieser auf eine 46-jährige Mitarbeiterin des Kiosks. Nachdem der Täter die Frau mit einer Schusswaffe bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte, lehnte die Mitarbeiterin dieses ab. Daraufhin verließ der Täter das Geschäft und rannte davon. Am 11.05.2025 gegen 21:50 Uhr betrat ein unbekannter Täter einen Kiosk in der Seelhorststraße in Hannover-Zoo. Dort bedrohte er einen 37-jährigen Mitarbeiter abermals mit einer Schusswaffe. Infolgedessen händigte der 37-Jährige eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich an den Täter aus. Dieser flüchtete anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnte der Täter in beiden Fällen unerkannt entkommen.

Die Kiosk-Mitarbeitenden blieben unverletzt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Überfälle von demselben Täter begangen wurden.

Der Täter wurde in beiden Fällen als etwa 17 bis 18 Jahre alt, ca. 1,67 Meter bis 1,75 Meter groß und von schlanker bzw. hagerer Statur beschrieben. Er hat braun-grüne Augen und gelockte braune Haare. Während der Tat in der Oststadt trug er einen dunkelblauen Jogginganzug mit Kapuze, schwarze Gartenhandschuhe und weiße Sneakers. Außerdem war er mit einem schwarzen Tuch bzw. Schal maskiert. Bei dem Überfall im Stadtteil Zoo trug der Täter eine blaue Jacke mit Kapuze, eine dunkelblaue Jeans, ebenfalls schwarze Handschuhe und eine schwarze Maskierung. In beiden Fällen führte der Mann eine schwarze Schusswaffe mit sich.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Vorfälle. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

