Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Restaurant

Kaiserslautern (ots)

In der Fabrikstraße hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache in den Räumen eines Restaurants im Erdgeschoss aus. Gegen 1 Uhr wurde ein Passant durch die starke Rauchentwicklung aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Die über dem Restaurant liegenden Wohnungen wurden vorsorglich evakuiert, waren jedoch von dem Brand nicht betroffen. Dennoch mussten alle Hausbewohner vorübergehend woanders untergebracht werden. Zwei Bewohner klagten über Atembeschwerden und wurden deshalb ins Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell