POL-PPWP: Betrügerische "Unterstützung" per Telefon

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich in der Augustastraße an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmittag, 12 Uhr, öffneten die Täter auf noch nicht geklärte Weise einen BMW X1, der in Höhe des Hauses Nummer 6 auf einem Parkplatz abgestellt war. Als der Nutzer des Fahrzeugs am Samstag zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass die Beifahrertür nur angelehnt war. Das Handschuhfach war geöffnet und der Inhalt ...

mehr