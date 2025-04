Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Björn Ephan ist jetzt Leiter der "Kripo Pirmasens"

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Die Kriminalinspektion Pirmasens hat einen neuen Leiter: Erster Kriminalhauptkommissar Björn Ephan wurde am heutigen Mittwoch von Polizeipräsident Hans Kästner offiziell in sein Amt eingeführt. Der 48-Jährige tritt damit die Nachfolge von Dieter Gast an, der nach mehr als 43-jähriger Dienstzeit bei der Polizei Rheinland-Pfalz zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen ist.

Björn Ephan wurde 1996 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt und begann seine polizeiliche Laufbahn somit direkt nach dem Abitur. Nach dem Studienabschluss an der damaligen Fachhochschule war er zunächst bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt, anschließend kam er zum Polizeipräsidium Mainz. 2011 wechselte er für vier Jahre ins LKA, wo er als stellvertretender Dezernatsleiter im Fachbereich Eigentumsdelikte tätig war, bevor er weitere vier Jahre als IT-Trainer an der Hochschule der Polizei arbeitete.

Im Jahr 2019 folgte der Wechsel zum Polizeipräsidium Westpfalz. Seitdem ist Björn Ephan bei der Kriminalinspektion Pirmasens eingesetzt, die organisatorisch der Polizeidirektion Pirmasens angegliedert ist. Hier fungierte er zunächst als Leiter des ehemaligen Kommissariats 7, das für Kriminaltechnik und Datenverarbeitung verantwortlich war. Mit der Neugliederung der Kriminalpolizei Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr übernahm er die Leitung des Kommissariats 42, das sich thematisch mit Fällen von Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie Kinderpornografie beschäftigt.

Mit Wirkung zum 1. April 2025 wurde Björn Ephan zum Leiter der Kriminalinspektion Pirmasens ernannt. Polizeipräsident Hans Kästner würdigte bei der Amtseinführung in Pirmasens die bisherigen Stationen Ephans und wünschte ihm für seine künftigen Aufgaben alles Gute.

Der Wahl-Südwestpfälzer, der im Münsterland geboren und aufgewachsen ist, hat nach eigener Aussage die Region und die Menschen "wirklich zu schätzen gelernt". Und so möchte er zusammen mit seinem Team "für ein sicheres und respektvolles Miteinander in Pirmasens und dem Umland" sorgen. Dafür brauche es "Präsenz und konsequentes Handeln - aber auch ein Miteinander auf Augenhöhe". Seine Devise: "Sicherheit ist immer Teamarbeit - innerhalb der Polizei und mit den Menschen in unserer Stadt und der Region". |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell