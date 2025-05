Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Täter überfällt Tankstelle in Laatzen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, 18.05.2025, eine Tankstelle in Laatzen überfallen. Der Maskierte bedrohte einen Mitarbeiter und forderte Bargeld. Mit der Beute ergriff der Räuber anschließend die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover fuhr ein bislang unbekannter Mann am Sonntagabend gegen 19:35 Uhr mit einem E-Scooter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Werner-von-Siemens-Straße in Laatzen-Mitte. Unmittelbar danach bedrohte der Mann einen 34 Jahre alten Mitarbeiter der Tankstelle und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Räuber die erhoffte Beute erlangt hatte, machte er sich auf dem mitgebrachten E-Scooter in unbekannte Richtung aus dem Staub. Der Angestellte blieb unverletzt und verständigte die Polizei.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Täter blieb der Mann verschwunden. Er wurde als jugendlich und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Zudem war er von schlanker Statur und hatte einen dunklen Teint. Zum Zeitpunkt der Tat war der Räuber mit einem anthrazith-farbenen Kapuzenpulli, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Sein Gesicht war mit einem weißen Tuch bedeckt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten beziehungsweise zu der Tat geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555. /ram, pol

