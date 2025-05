Polizeidirektion Hannover

POL-H: Senior in Seelze wehrt sich und schlägt Räuber in die Flucht - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Freitagnacht, 16.05.2025, haben drei unbekannte Männer versucht einen 82-jähriger Mann in Seelze/ Harenberg in seinem Haus zu überfallen. Doch der Senior wehrte sich und verhinderte den Raub. Durch den Angriff wurde der 82-Jährige leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klingelte zunächst einer der Täter gegen 22:00 Uhr bei dem Seelzer. Unter einem Vorwand verschaffte sich dieser Zugang ins Haus, während zwei weitere Männer dazukamen und den 82-Jährigen mit einer Waffe bedrohten. Eine der Täter schlug dem Senior ins Gesicht, doch dieser wehrte sich und konnte die Täter ohne Beute in die Flucht schlagen. Durch den Schlag wurde der Mann leicht verletzt. Die umgehend von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der Räuber.

Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben. Einer der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einem hellen Kapuzenpullover und hellen Schuhen bekleidet gewesen. Die beiden anderen Täter waren dunkel gekleidet und trugen Mützen.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pol

