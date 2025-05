Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 63-jährige Frau aus Badenstedt vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Heike Beate Ursula T. geben?

Seit Sonntag, 18.05.2025, sucht das Polizeikommissariat (PK) Hannover-Limmer nach einer 63 Jahre alten Frau aus Badenstedt. Heike Beate Ursula T. ist stark dement und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen des PK Hannover-Limmer wurde die 63-Jährige am 17.05.2025 gegen 19:15 Uhr zuletzt gesehen. Da sie am Folgetag nicht an ihrer Wohnanschrift angetroffen wurde, wurde sie von ihren Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Die Polizei leitete daraufhin eine umfangreiche Suche ein. Unter anderem wurde die Fahndung von einem Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt. Auch sogenannte Mantrailer (Personenspürhunde) waren im Einsatz. Bislang konnte die Vermisste jedoch nicht gefunden werden.

Heike Beate Ursula T. ist von korpulenter Statur und trägt ihre dunklen Haare kinnlang. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein lilafarbenes Oberteil, eine blaue Jeans und weiße Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim PK Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash, pol

