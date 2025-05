POL-H: Fußgänger bei Unfall in Hannover schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montag, 12.05.2025, eine Apotheke an der Hans-Böckler-Straße in Barsinghausen überfallen. Nachdem er eine 41-jährige Angestellte angegriffen und in den Lagerraum gebracht hat, um sich an den Medikamenten zu bedienen, flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Nach ...

mehr