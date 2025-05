Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Apotheke in Barsinghausen überfallen - Wer kann Hinweise zum Räuber geben?

Hannover (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag, 12.05.2025, eine Apotheke an der Hans-Böckler-Straße in Barsinghausen überfallen. Nachdem er eine 41-jährige Angestellte angegriffen und in den Lagerraum gebracht hat, um sich an den Medikamenten zu bedienen, flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betrat der Räuber gegen 17:40 Uhr die Apotheke. Der Mann griff dann unvermittelt die 41-jährige Angestellte an und umgriff von hinten ihren Hals. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Der unbekannte Täter zwang die Frau dann in das Lager, wo er eine Medikamentenpackung an sich nahm. Diese ließ er jedoch zurück und flüchtete plötzlich aus der Apotheke. Die weitere Flucht setzte er mit dem Fahrrad fort und fuhr in Richtung Langenäcker Straße davon. Der Unbekannte konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefasst werden. Die 41-Jährige blieb bei dem Angriff körperlich unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose. Ebenfalls war er mit schwarzen Schuhen bekleidet und trug eine weiße FFP2-Maske. Er hatte bei der Tat auffallend glasige Augen. Er fuhr ein schwarzes Fahrrad und hatte eine auffällig unsichere Fahrweise.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /fas, nash

