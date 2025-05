Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: 47-Jähriger auf Gehweg nach Auseinandersetzung mit Partnerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend, 10.05.2025, in Hannover-Ricklingen in eine Auseinandersetzung zwischen einem Paar eingegriffen und einen 47-Jährigen schwer verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise um beide Körperverletzungen aufzuklären.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen befanden sich ein 47-jähriger Mann aus Bad Bodenteich und eine 35-jährige Frau aus Hannover gegen 20:45 Uhr auf dem Gehweg der Hugo-Preuß-Straße. Zwischen beiden entwickelte sich ein lautstarker Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Ein bislang unbekannter Mann mischte sich in das Geschehen ein und schlug dem 47-Jährigen ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Der 47-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Mann wurde als etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit schlanker Statur und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine helle Jacke.

Das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen sucht Zeugen, um sowohl die Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und der 35-Jährigen aufzuklären, als auch den unbekannten Mann zu finden. Zeugenhinweise an die Telefonnummer 0511 109-3015. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell