Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: Kutschfahrt endet mit schwerem Unfall: Eine Frau schwer verletzt, zwei Personen leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Sonntag, 11.05.2025, gegen 14:55 Uhr, sind im Ortsteil Bilm in Sehnde bei einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem Kutschgespann eine 59-jährige Fußgängerin schwer und ein 66-jährige Kutscher sowie eine 66-jährige Mitfahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 59-jährige Kutscher aus Sehnde im Rahmen einer privaten Ausflugsfahrt mit einem Kutschwagen in der Straße "Am Wischhof" unterwegs. Auf dem Wagen befanden sich insgesamt zehn Mitfahrende im Alter von 54 bis 66 Jahren aus Sehnde und Lehrte. Gegen 14:55 Uhr unterbrach die Gruppe die Fahrt für eine Rast an der späteren Unfallstelle.

Während der Rast wurde Trinkwasser für das 19-jährige süddeutsche Kaltblutpferd bereitgestellt. Während das Pferd trank, ging die Stute plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache durch. Dabei wurden sowohl der Kutscher, als auch zwei 59- und 66-jährige Frauen verletzt. Das Gespann legte im unkontrollierten Zustand eine Strecke von rund 150 Metern zurück und kam erst im Zufahrtsbereich eines Wohnhauses zum Stillstand. Dort verkeilte sich der Wagen zwischen einem geparkten Pkw und einem Garagentor.

Die 59-jährige Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Kutscher und die gleichaltrige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und mussten nicht ins Krankenhaus transportier werden.

Die Stute zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 21.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Unfall aufgenommen. / fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell