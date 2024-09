Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Betrunkener Autofahrer fährt gegen Laterne

Am Samstag gegen 09:12 Uhr fuhr ein junger Mann mit seinem VW Golf in Giengen von der Straße auf dem Schießberg in Richtung Hohenmemmingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Absperrung am Sportplatz und einer Straßenlaterne. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert. Aus diesem Grund musste der 19-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten die Beamten der Polizei Giengen ebenfalls ein. Neben seinem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug mit ca. 7.000 Euro Schaden verursachte der junge Mann auch einen Schaden im vierstelligen Bereich an der Absperrung und der Laterne, die ihm von der Stadt Giengen in Rechnung gestellt werden.

