POL-H: Zeugenaufruf: Streit zwischen Sicherheitskräften und Diskobesuchern eskaliert - Mehrere Personen zum Teil schwer verletzt

Hannover (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch, 07.05.2025, in Hannover drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger war mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich Am Leineufer/ Stöckener Straße eingefahren, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 53-Jährigen, die ebenfalls die ...

mehr