Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei zieht positive Bilanz zum Einsatz rund um den 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover hat zum Abschluss des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags eine positive Bilanz gezogen. Für den Schutz der ca. 1.500 Einzelveranstaltungen des am 30.04.2025 eröffneten und am 04.05.2025 beendeten Kirchentages sowie weiterer parallel stattfindender Versammlungen bzw. Veranstaltungen in der Innenstadt und am Messegelände Hannovers war eine Vielzahl von Sicherheitskräften im Einsatz. Größere Einsatzsituationen verzeichneten diese jedoch nicht.

Insgesamt bilanzierte die Polizei nur wenige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Kirchentag. So wurden insgesamt 90 Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Polizei eingeleitet. Unter Beachtung der überdurchschnittlich hohen Frequentierung öffentlicher Wege und Plätze während der fünftägigen Großveranstaltung ist dies eine vergleichsweise niedrige Zahl.

Einen nennenswerten Schwerpunkt in der täglichen Arbeit stellten für die eingesetzten Kräfte zahlreiche Drohnenflüge dar, die unerlaubt durchgeführt wurden. Seit Beginn des Kirchentages stellte die Polizei 25 rechtswidrige Drohnenflüge fest. Es wurden Verfahren eingeleitet, da mit den unerlaubten Drohnenflügen gegen die für Teile Hannovers und Teile Laatzens temporär eingerichtete Flugverbotszonen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6022263) verstoßen wurde.

Ebenso wurden 35 Ordnungswidrigkeitenverfahren, u.a. 25 Verkehrsverstöße, geahndet.

Bei den anderen eingeleiteten Verfahren handelte es sich sowohl um 2 Diebstahls-, 3 Körperverletzungsverfahren als auch um 25 andere Delikte bzw. Verstöße.

Erstmals nutzte die Polizei Hannover einsatz- und veranstaltungsbegleitend neben dem bereits bestehenden Social-Media-Kanal auf der Plattform "X", den erst kürzlich eingeführten WhatsApp-Channel der Polizeidirektion Hannover. Über diese Kanäle verbreitete die Polizei durchgehend einsatzrelevante Informationen zum Kirchentag. Vorab wurden polizeiliche Einsatzfahrzeuge mit einem sichtbaren QR-Code ausgestattet, um die Teilnehmenden des Kirchentages sowie die Bevölkerung mit wichtigen Informationen zu versorgen.

"Der Kirchentag ist aus polizeilicher Sicht äußerst ruhig und störungsfrei verlaufen. Wir danken allen Teilnehmenden, Besucherinnen und Besuchern, sowie den Anwohnenden für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme. Die erfolgreiche Durchführung des Kirchentags zeigt, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitskräften und Organisationen ist. Wir danken allen Einsatzkräften und Helfenden", so die Gesamteinsatzleiterin und Leiterin der Polizeiinspektion Hannover, Leitende Polizeidirektorin Nurhan Özdemir. /pk, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell