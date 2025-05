Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fahrradfahrer nach Unfall in Hannover-Nordstadt schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Freitagmittag, 02.05.2025, ist ein 88-jähriger Fahrradfahrer beim Überqueren der Straße "Weidendamm" in der hannoverschen Nordstadt schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer hatte zuvor die Vorfahrt eines 25-jährigen Mercedes-Fahrers missachtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhren beide Verkehrsteilnehmer auf der Straße "Weidendamm" in Richtung der Bodestraße. In Höhe der Kreuzung zur Getrud-Knebusch-Straße wechselte der Fahrradfahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn und überquerte den Weidendamm in Richtung Sandstraße. Der bevorrechtigte Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall stürzte der Senior und wurde dabei schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme teilweise bis 12:30 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache übernommen. /pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell