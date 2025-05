POL-H: Hannover-Mitte: 42-Jähriger bei Raub lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwoch, 30.04.2025, in Garbsen eine E-Scooter-Fahrerin erfasst und schwer verletzt. Die Frau kam nach dem Unfall an einer Grundstückseinfahrt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Nach ersten Erkenntnissen des ...

mehr