POL-H: Zeugenaufruf: Fahrer erfasst mit Kleintransporter beim Abbiegen E-Scooter-Fahrerin - Frau erleidet schwere Verletzungen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwoch, 30.04.2025, in Garbsen eine E-Scooter-Fahrerin erfasst und schwer verletzt. Die Frau kam nach dem Unfall an einer Grundstückseinfahrt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr eine 49-Jährige mit einem E-Scooter den Gehweg an der Hermann-Löns-Straße aus Richtung Bremer Straße kommend in Richtung Rote Reihe. Parallel dazu befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit einem Toyota Proace die Hermann-Löns-Straße in dieselbe Richtung. Als der Fahrer des Kleintransporters nach rechts in Richtung dort befindlicher Parkplätze abbog, kreuzte er den Gehweg und erfasste mit seinem Fahrzeug die E-Scooter-Fahrerin. Sie kam zu Fall und geriet teilweise unter den Transporter, der sie im weiteren Verlauf überrollte.

Die 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Zur medizinischen Versorgung der Frau kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen den Kraftfahrer nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen die Frau wurden Verfahren eingeleitet, weil sie entgegen den Vorschriften den Gehweg befuhr. Zudem besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

