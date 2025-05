Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß von zwei Pkw auf der Bundesstraße (B) 6 - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch, 07.05.2025, in Hannover drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger war mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich Am Leineufer/ Stöckener Straße eingefahren, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 53-Jährigen, die ebenfalls die Kreuzung passieren wollte, kam. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 38-jährige Gehrdener gegen 16:00 Uhr mit seinem VW Golf die Bundesstraße (B) 6 aus Garbsen kommend in Richtung der hannoverschen Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung "Am Leineufer/ Stöckener Straße" kam es zum Zusammenstoß mit der 53-jährigen Hannoveranerin. Diese bog mit ihrer Mercedes A-Klasse aus Richtung Stöckener Straße kommend nach links auf die B6 ab. Durch den Aufprall wurden beide Autofahrer sowie die 57-jährige Beifahrerin der Hannoveranerin leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte die verletzten Personen vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen der B6 in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt.

Ersten Einschätzungen der Polizei nach, könnte der Unfall durch ein Missachten einer roten Ampel von einem der Autofahrenden verursacht worden sein.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und/ oder zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell