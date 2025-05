Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kind bei Verkehrsunfall in Groß-Buchholz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein siebenjähriger Junge aus Hannover ist am Donnerstagnachmittag, 08.05.2025, bei einem Verkehrsunfall in Groß-Buchholz schwer verletzt worden. Er war an einer Bushaltestelle auf die Fahrbahn gelaufen, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover verließ der Junge gegen 16:15 Uhr an der Bushaltestelle "Karl-Wiechert-Allee", die sich auf der dortigen Brücke über den Bahngleisen befinfet, einen haltenden Linienbus. Im Anschluss lief er zwischen dem Bus und dem Bordstein auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 53-jährige Frau aus Hannover mit ihrem BMW X3 die Karl-Wiechert-Allee in Fahrtrichtung Kirchröder Straße. Dabei prallte der Junge seitlich gegen den BMW und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde er schwer am Bein verletzt.

Die Rettungskräfte versorgten das Kind noch an der Unfallstelle und brachten es in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

