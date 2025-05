Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei ermittelt gegen berauschten Paketfahrer wegen Verkehrsgefährdung - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Aufgrund eines mutmaßlich gefährlichen Fahrmanövers hat die Polizei Hannover Ermittlungen gegen einen Paketlieferanten eingeleitet. Der Mann soll am Samstag, 10.05.2025, im Stadtteil Stöcken beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet haben. Eine Autofahrerin musste in der Folge auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Als der Fahrer später auf der Dienststelle erschien, stellten die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum fest. Die Polizei sucht Zeugen des Beinahe-Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Stöcken befuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW Polo am Samstag gegen 10:30 Uhr die Alte Stöckener Straße in stadtauswärtige Richtung. In Höhe der Weizenfeldstraße bog aus dieser plötzlich ein Paketlieferfahrzeug vor der Frau in die Alte Stöckener Straße ein. Aufgrund des gefährlichen Fahrmanövers musste die Autofahrerin ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn lenken, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern. Der Fahrer des Lieferfahrzeugs setzte seine Fahrt unmittelbar fort.

Wenig später erschien die Frau auf der Polizeiwache und zeigte die Situation an. Da sie das Nummernschild des Paketautos ablesen konnte, ermittelte die Polizei den zugehörigen Fahrer. Dieser erschien am Nachmittag im Polizeikommissariat. Während des Gesprächs mit den Beamten boten sich ihnen Hinweise auf einen mutmaßlichen Drogenkonsum bei dem 44-Jährigen. In der Folge behielten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel des Mannes ein und untersagtem ihm die Weiterfahrt.

Gegen den Paketfahrer wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die die gefährliche Aktion an der Alten Stöckener Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 entgegen. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell