BPOLP Potsdam: "SPORT TUT GUT(ES)" - Freilassinger Bundespolizistin mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet

Potsdam (ots)

Berlin - Der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, hat heute (4. Dezember 2024) die Bundespolizistin Michaela Hofmeister mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bei einer Festveranstaltung ausgezeichnet. Die Angehörige der Bundespolizeiinspektion Freilassing wurde für ihr ehrenamtliches Engagement im Breitensport und ihre Verdienste um das Projekt "Rollerbahn" in Oberteisendorf geehrt.

Die 47-jährige Bundespolizistin trat im Jahr 1994 in den damaligen Bundesgrenzschutz ein und startete ihre duale Karriere bei der heutigen Bundespolizeisportschule Bad Endorf. Nach Beendigung ihrer aktiven Karriere im Skilanglauf stieg sie als ehrenamtliche Trainerin in die Langlaufabteilung des SV Oberteisendorf ein, die einst von ihrem Vater im Jahre 1978 gegründet wurde. Hier fokussiert sie sich seither auf die Nachwuchsentwicklung und setzt sich nachhaltig für altersgerechtes Training, kindgerechte Konzepte und langfristigen Leistungsaufbau ein. Daneben veranstaltet sie Workshops zu den Themen Essstörungen/Ernährung, Gewaltprävention und sexuelle Übergriffe. Letzteres ist als Bundespolizistin für Kriminalprävention und Opferschutz auch ihr hauptberufliches Aufgabenfeld.

Die Rollerbahn ist eine 600 Meter lange und um zwei Sportplätze verlaufende Asphaltbahn in Oberteisendorf, die das Langlauftraining im Sommer ermöglicht, ohne den Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt zu sein. Eine Laseranlage für das Biathlontraining ergänzt die Sportstätte. Michaela Hofmeister hatte, gemeinsam mit ihrem Verein, nicht nur die Gründungsidee, sondern war auch treibende Kraft bei der Organisation des Sponsorings für die Anlage, die zur Hälfte vom Freistaat Bayern finanziert und im Jahr 2023 eröffnet wurde. Insgesamt freuen sich nicht nur die Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Anlage, sondern die fünf in der Gemeinde Teisendorf ansässigen Schulen und das in unmittelbarer Nähe befindliche Behindertenwohnheim. Michaela Hofmeister ist es wichtig, sich für Menschen mit besonderen Bedürfnissen einzusetzen und auch ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, am Gesellschaftsleben vor Ort teilzunehmen. Daher ist die Nutzung für jeden kostenlos. Die diesjährigen Auszeichnungen des Bundespräsidenten für Personen, die sich in herausragender Weise um die Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht haben, standen unter dem Motto "SPORT TUT GUT(ES)".

